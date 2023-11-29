Подготовлен проект новых направлений реализации союзного договора

Как сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, документ предусматривает обеспечение функционирования объединенных энергетических рынков и объединенной транспортной системы Союзного государства

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Проект новых направлений реализации Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России предусматривает обеспечение функционирования объединенных энергетических рынков и объединенной транспортной системы Союзного государства. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

"Экспертами подготовлен проект новых основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на предстоящие три года. Он является органичным продолжением действующего интеграционного пакета документов с союзными программами и направлен на дальнейшее сближение правовой базы сторон, обеспечения функционирования объединенных энергетических рынков и объединенной транспортной системы Союзного государства, проведения единой промышленной политики, согласованной аграрной политики, согласованной налоговой политики, формирования единого научно-технологического пространства", - отметил глава белорусского правительства.