В ЛНР сообщили о начале подготовки к выборам президента

Заместитель председателя избиркома республики Марианна Сумская отметила, что избирательная комиссия на совещании обсудила организацию голосования и материально-техническое обеспечение

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) начала подготовку к предстоящим выборам президента РФ, сообщила ТАСС заместитель председателя избиркома республики Марианна Сумская.

"Избирательная комиссия уже провела организационное совещание со всеми председателями территориальных избирательных комиссий по вопросу подготовки к проведению выборов президента Российской Федерации. В совещании приняли участие все председатели 31-й территориальной избирательной комиссии республики", - сказала она.

Сумская рассказала, что на совещании обсудили организацию голосования, материально-техническое обеспечение комиссий и взаимодействие избирательных комиссий с органами государственной власти.