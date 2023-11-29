В Калининграде назвали абсурдом опасения Швеции о наплыве мигрантов в страну через Балтику

Сенатор Александр Шендерюк-Жидков охарактеризовал это как "нагнетание страстей"

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Опасения шведских военных возможного наплыва в страну незаконных мигрантов через Калининградскую область и Балтийское море не имеют под собой никаких реальных оснований и абсурдны по сути. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

В интервью шведскому телеканалу SVT начальник шведского Генштаба Микаэль Классон не исключил, что беженцы будут прибывать в Калининградскую область с основной территории РФ, а из региона на лодках направляться в Швецию через Балтийское море.

"Такое заявление шведских военных абсолютно абсурдно. Сложно представить, как нелегальные мигранты вообще могут добраться до Калининграда и уж тем более использовать Калининград для дальнейшей миграции в Швецию на лодках через Балтийское море. Это тем более абсурдно в период штормов, когда из-за погоды задерживаются с рейсами даже крупные суда, работающие на морской линии между Усть-Лугой и Балтийском и Калининградом и Санкт-Петербургом", - сказал Шенерюк-Жидков.

Сенатор отметил, через в Калининградскую область, отделенную от основной территории России границами стран Евросоюза, никогда не шли нелегальные миграционные потоки. Были отмечены единичные случаи пересечения границы, в том числе во время проведения в регионе игр чемпионата мира по футболу 2018 года, но "это никогда не было тенденцией", подчеркнул он. "Мне кажется, что в данном случае Запад в очередной раз пытается нагнетать страсти для того, чтобы представить Россию в качестве врага", - заключил собеседник агентства.