Захарова указала на колониальные замашки Франции в связи со словами об "изоляции" РФ

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Россия не была в изоляции

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пренебрежительное отношение Франции к мировому сообществу указывает на то, что Париж не "изжил колониальные замашки", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания главы пресс-службы французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр о том, что участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ в Северной Македонии якобы не позволяет сделать вывод о выходе России из изоляции.

"Россия и не была в изоляции, - подчеркнула российский дипломат. - А пренебрежительное отношение Франции к мировому большинству говорит о том, что Париж не изжил колониальные замашки".

Как ранее сообщила сама Захарова, многие страны подали запросы на проведение двусторонних встреч с Лавровым на полях СМИД в Северной Македонии.