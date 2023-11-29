Косачев заявил, что отсутствие РФ в Исполнительном совете ОЗХО ослабляет конвенцию

Вице-спикер Совета Федерации назвал безобразным решение об исключении России из состава совета

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Исключение России из состава Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на новый двухлетний срок, куда страна неизменно входила как член Восточноевропейской группы, существенно ослабляет конвенцию о запрещении химоружия и ее режим. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По результатам голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств - участников ОЗХО, Россия не смогла добиться переизбрания в Исполнительный совет организации на новый двухлетний срок. РФ получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов.

"Безобразное решение, существенно ослабляющее по воле авторов этой затеи саму конвенцию [о запрещении химического оружия] и ее режим", - сказал Косачев.

От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО на период с мая 2024 года по май 2026 года получили Литва, Польша и Украина. Членство до 2025 года сохраняют Румыния и Северная Македония. Срок полномочий РФ истекает в мае следующего года.

Об Исполнительном совете

Исполнительный совет ОЗХО является руководящим органом организации и состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года. Совет осуществляет надзор за деятельностью Технического секретариата и отвечает за оказание содействия эффективному осуществлению и соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия.

Как отметил ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, выступая на конференции, Россия неизменно входила в состав Исполнительного совета ОЗХО как член Восточноевропейской группы, обладающий наиболее значительной национальной химической промышленностью в регионе. По его словам, на долю химической промышленности РФ приходится практически 37% всех объявленных и подлежащих инспекциям ОЗХО объектов в Восточной Европе.

США с единомышленниками создали лобби из стран, подчиненных военно-политическим интересам НАТО и ЕС, чтобы вытеснить Россию из состава Исполнительного совета ОЗХО, а Литва подала заявку на участие в совете. Российская сторона обращала внимание на то, что членство Литвы не привнесет никакой добавленной стоимости в решение задач ОЗХО, и призывала страну снять свою заявку.