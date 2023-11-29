Эдельгериев возглавит делегацию России на конференции по климату в Дубае

Всего в состав российской делегации вошли 35 человек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев возглавит делегацию РФ на конференции по климату в Дубае. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В делегацию также войдут глава МЭР Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, замглавы Минприроды Сергей Аноприенко, министр финансов Антон Силуанов и другие. Всего в состав российской делегации вошли 35 человек.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней ожидаются десятки мировых лидеров.