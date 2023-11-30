Лавров на СМИД ОБСЕ в Скопье обсудит вопросы безопасности и судьбу организации

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг начнет программу своей работы на 30-м Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье. Двухдневный формат включает в себя пленарные заседания, а также другие мероприятия в рамках совета и на его полях.

Совет глав внешнеполитических ведомств является центральным органом принятия решений в ОБСЕ, а его повестка подразумевает обзор и оценку ситуации с безопасностью в Евразии и Евро-Атлантике, а также обсуждение работы самой организации. В частности, участникам СМИД предстоит определиться с кандидатурой следующего председателя ОБСЕ. Действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, выразил уверенность, что консенсус по этому вопросу будет найден.

Год назад Лавров не принял участия в СМИД ОБСЕ. В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент председателем, отказала российской делегации во главе с министром в участии в заседании СМИД в городе Лодзь. МИД РФ тогда заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В 2023 году Северная Македония, которая, как и страны ЕС, в феврале 2022 года запретила полеты российских авиаперевозчиков, приняла решение "открыть небо" для Лаврова.

Вслед за этим стало известно, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии бойкотируют заседание СМИД ОБСЕ, такое же решение принял глава МИД Украины. Неприезд Эстонии интересен тем, что ранее эта страна выдвинула свою кандидатуру на пост следующего председателя ОБСЕ, однако Россия неоднократно заявляла, что не поддержит Таллин.

"Я думаю, что неприезд трех прибалтов ничего не означает для будущего ОБСЕ - ни в ту, ни в другую сторону", - резюмировал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Всего в ОБСЕ входят 57 государств.

С боевым настроем

Зато приедет в Скопье госсекретарь США Энтони Блинкен, который возглавит американскую делегацию. При этом, как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Вашингтон не запрашивал встречу с Лавровым в Скопье. "И встречи не будет", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Также на СМИД ОБСЕ будет присутствовать глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, который сам выступил с заявлением, что не планирует встреч с Лавровым. В отличие, например, от главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который заявил, что готов к переговорам с Лавровым в Скопье, "если представится возможность", и отметил, что не может заниматься внешней политикой, "разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном". "Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы", - подчеркнул Шалленберг.

Как отметил Грушко, российская делегация едет на встречу глав МИД ОБСЕ "с боевым настроем" для возвращения организации к ее изначальным принципам безопасности и сотрудничества.

При этом, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, часть коллективного Запада сделала все, чтобы помешать нормальному участию российской делегации, тем самым "поставив на кон" само существование ОБСЕ. Также Захарова сообщила, что несколько российских журналистов не были допущены до освещения СМИД в Скопье.

Попытаться спасти ОБСЕ

Однако, боевой настрой не тождественен оптимистичному. Глава российской дипломатии, выступая в понедельник на "Примаковских чтениях", отметил, что не может "с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники". ОБСЕ, по словам Лаврова, в их числе. "ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики", - добавил глава МИД РФ.

В Скопье Лаврову, помимо участия в пленарных заседаниях, предстоят контакты и в других форматах. "Я могу подтвердить, что запросов на двусторонние встречи немало. Будут и многосторонние встречи, в многосторонних форматах. Двусторонние встречи также запланированы", - сообщила Захарова.

Председательство и другие вопросы

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна не снимет свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2024 году, однако Таллин "не против" альтернативного предложения Северной Македонии. Османи при этом сообщил, что организации удалось принять "большие решения", которые позволят в ходе грядущей встречи министров иностранных дел достичь консенсуса по председательству. Ранее премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна готова перенять председательство в ОБСЕ в 2024 году в случае, если кандидатура Эстонии не будет утверждена.

Можно ожидать, что, помимо работы организации, министры обсудят текущие геополитические процессы, а также конфликты и точки напряженности в различных частях земного шара. Также, как сообщают организаторы, в рамках СМИД планируется обсудить проблематику цифровизации в современном мире, климатических вызовов и их влияния на безопасность населения, поддержку плюрализма мнений.