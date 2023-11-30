Лавров в Скопье планирует контакты с руководством ОБСЕ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье контакты с руководством организации и представителями государств-участников. Об этом сообщили в МИД РФ.

"На полях СМИД в Скопье планируются двусторонние контакты главы российской делегации с представителями государств-участников и руководством ОБСЕ", - сообщили в МИД.

Как отметили в ведомстве, ключевой темой предстоящего заседания станет кризисная ситуация, сложившаяся в ОБСЕ. Россия рассчитывает на возможность обсуждения накопившихся в организации проблем. Кроме того, необходимо решить ряд административных и кадровых вопросов для обеспечения нормального функционирования организации в следующем году. Решения в ОБСЕ принимаются на основе правила консенсуса.

"Нынешний глубокий кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы. С 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью украинизирована, начала широко применяться практика подмены несогласованными эрзац-форматами консенсусных ежегодных мероприятий во всех трех измерениях работы организации: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном", - добавили в дипведомстве.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря, на ней члены организации должны определиться с кандидатурой председательствующего государства.