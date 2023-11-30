Матвиенко: РФ особое значение придает укреплению межпарламентского сотрудничества

По словам председателя Совета Федерации, у каждого парламента есть наработки и предложения, которые могут быть полезны для мирового сообщества

ТАШКЕНТ, 30 ноября. /ТАСС/. Укрепление межпарламентского взаимодействия для достижения целей устойчивого развития относится к приоритетам международного сотрудничества России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеообращении к участникам второго Глобального форума по межпарламентскому сотрудничеству в реализации целей устойчивого развития, который проходит в Ташкенте.

"У каждого парламента есть свои наработки и предложения, которые могут быть полезны для мирового сообщества. Именно поэтому мы придаем принципиальное значение укреплению межпарламентского диалога по этой теме. Мы ценим усилия Республики Узбекистан в развитии канала межпарламентского сотрудничества, направленного на ускорение реализации повестки дня 2030 (принятой ООН Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года - прим. ТАСС)", - сказала Матвиенко.

"Свой вклад в продвижение этих усилий вносит первый глобальный форум, прошедший два года назад в Бухаре. Конечно же, очень важной стала инициатива президента [Узбекистана] Шавката Мирзиёева об усилении роли парламентов в достижении целей устойчивого развития", - добавила она.