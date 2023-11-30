Памфилова заявила, что итоги выборов президента РФ повлияют на развитие мира в целом

Председатель Центризбиркома считает, что результаты выборов могут дать шанс человечеству выйти из "деградации, в которую его загоняет Западный мир"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Результаты выборов президента России в марте 2024 года окажут влияние на развитие человечества в целом и могут дать ему шанс выйти из "деградации, в которую его загоняет Западный мир". Такое мнение высказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на научно-практической конференции в Таврическом дворце, посвященной 30-летию избирательной системы России.

"Предстоящие выборы [президента] - важнейшее событие за всю современную историю России. Потому что от того, как мы проведем эти выборы, как будут восприниматься результаты, как мы себя покажем, а именно, что мы едины и нас не сломать, будет зависеть не только развитие внутри страны, но и формировать суть, смыслы тех глобальных изменений, которые происходят в мире", - сказала Памфилова.

"Если мы выстоим, выдержим свою правоту, значит у человечества будет шанс развиваться естественным образом, как было задумано создателем этого мира. И мы выведем его из той деградации, в которую его загоняет Западный мир. У Западного мира тоже есть шанс", - добавила она.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.