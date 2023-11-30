МИД РФ опубликовал новый доклад о ситуации с героизацией нацизма в разных странах

В дипведомстве отмечают, что сегодня насчитывается значительное число государств, в которых помогавших нацистам коллаборационистов чествуют как "борцов" за "независимость" этих стран

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России опубликовало очередной доклад о ситуации с героизацией нацизма, проявлениях неонацизма и расизма в разных странах мира.

Документ размещен на официальном сайте дипведомства и насчитывает более 1 100 страниц. Он включает в себя обзор ситуации с героизацией нацизма в странах Европы, США, Японии и Австралии.

"С каждым годом все более устойчивый характер приобретают отмеченные в упомянутом докладе негативные тенденции, вызванные прежде всего откровенными двойными стандартами и реваншистскими настроениями. Нынешний год не стал исключением. Проходившие ранее кампании по фальсификации истории и искажению роли СССР в обеспечении Победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений не просто получили мощный импульс, но стали открыто насаждаться в публичном дискурсе", - сообщили в министерстве.

В дипведомстве отмечают, что сегодня насчитывается значительное число государств, в которых помогавших нацистам коллаборационистов чествуют как "борцов" за "независимость" этих стран. "В этом году мир стал свидетелем первого случая публичных оваций такому "деятелю", как это было в парламенте Канады", - указали в МИД РФ.

"Для борьбы с Русским миром и советским мемориальным наследием активно задействуются национал-радикалы и прочие экстремисты, ставшие там эталонами "правильного патриотизма". Роли и задачи подобных стран в евроатлантической концепции "порядка, основанного на правилах", понятны. Россия видит все больше подтверждений тому, что исполняемые властями этих государств роли наносят ущерб интересам их собственных народов", - подчеркивается в сообщении.

В дипведомстве обратили внимание, что абсолютное большинство членов мирового сообщества разделяет российские подходы по вопросам противодействия героизации нацизма, что подтверждается ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, соавтором которой является Россия. Положения резолюции используются в качестве основы для подготовки данного доклада, сообщили в министерстве.