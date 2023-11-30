В РФ возбудили свыше 3 тыс. уголовных дел по преступлениям Украины

Как отметили в докладе МИД России, среди таких преступлений - геноцид, терроризм, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, умышленное уничтожение и повреждение имущества и другие

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. уголовных дел по преступлениям украинских военных и политического руководства Киева уже возбуждено следственными органами РФ. Об этом говорится в докладе МИД РФ о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма.

"В России преступления против мирного населения Донбасса и Украины, совершенные киевским военным и политическим руководством, националистами и представителями украинских силовых структур, с 2014 года фиксирует и расследует Следственный комитет Российской Федерации (СК России), - говорится в документе. - По состоянию на июль 2023 года уже возбуждено 3 286 уголовных дел".

В докладе отмечается, что среди таких преступлений - геноцид, терроризм, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, умышленное уничтожение и повреждение имущества и другие.