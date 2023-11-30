Лавров: действия Запада ставят вопрос о смысле инвестирования в оживление ОБСЕ

Глава МИД РФ отметил, что организацию "превращают в придаток НАТО и Евросоюза"

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Действия Запада ставят вопрос, имеет ли смысл инвестировать усилия в оживление Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Западные столицы с завидной одержимостью добивают шансы ОБСЕ на возрождение. Уже создали Европейское политическое сообщество без РФ и Белоруссии. <...> Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти", - указал Лавров.

"Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинского заключительного акта, прежде всего, принципа равенства всех стран-участниц? Пока вопросов гораздо больше, чем ответов", - сказал он, отметив, что организацию "превращают в придаток НАТО и Евросоюза".

По словам главы МИД РФ, такая ситуация стала следствием попыток стран Запада обеспечить свое доминирование с использованием ОБСЕ. "Нынешняя ситуация - прямое следствие настойчивых попыток наших западных соседей обеспечить свое доминирование, беззастенчиво используя ОБСЕ для агрессивного продавливания узкокорыстных интересов и сознательно разрушая основополагающий принцип консенсуса и саму культуру дипломатии", - резюмировал Лавров.