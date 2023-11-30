Косачев: попытки посеять рознь внутри многонационального народа РФ будут продолжаться

По словам вице-спикера Совфеда, необходимо укреплять "иммунитет от таких привозных вирусов"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Попытки оппонентов посеять рознь внутри многонационального народа России продолжатся в ближайшем будущем, поэтому необходимо укреплять "иммунитет от таких привозных вирусов". Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ, посвященном российской модели межэтнического мира.

"Эскалацию палестино-израильского конфликта наши оппоненты стремятся использовать и против России, чтобы посеять рознь внутри нашего многонационального народа, столкнуть приверженцев традиционных религий. Недавно мы видели попытки иностранных спецслужб и их пособников дестабилизировать обстановку у нас, в регионах Северного Кавказа, спровоцировать погромы и столкновения", - отметил сенатор.

"Прекрасно понимаем, что имевшие место события - это сугубо импортированная история. И это значит, что мы обязательно должны укреплять иммунитет от такого рода привозных вирусов. Очевидно, что эти попытки не прекратятся в ближайшем будущем", - добавил он. "Цель наших противников - не только подорвать наше внутреннее единство, но и ударить по международному образу России как страны-цивилизации, общего дома для множества народов, языков, культур", - считает политик.

По его словам, такие попытки наталкиваются на осознание народами России единства двух взаимозависимых систем - России как нации и России как исторически сложившейся цивилизации многонационального народа, которая порой характеризуется как нация наций.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков.