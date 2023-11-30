Захарова: в ОБСЕ возобладала логика, что без РФ обсуждать безопасность нет смысла

Как заявила официальный представитель МИД России, "все, кто знает карту Европы, понимают значимость нашей страны"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. На заседании ОБСЕ в Северной Македонии "возобладала логика", что без России не имеет смысла обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества, как и в целом проблемы Европейского континента. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возобладала логика того, что без участия России, - а все, кто знает карту Европы, понимают значимость нашей страны, и это не только география, это значимость с точки зрения всего: энергетики, экономики, безопасности, гуманитарной сферы - то есть возобладала логика, что без России обсуждать проблемы Европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом не имеет смысла никакого", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Захаровой, сама организация получила "пусть призрачный, пусть пока иллюзорный, но хотя бы какой-то шанс на то, что она продолжит свое существование". "Иначе это все было бы бессмысленно", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

При этом она отметила, что на самом заседании главы европейских министерств иностранных дел в большинстве своем "говорили о ерунде", тогда как глава МИД РФ Сергей Лавров "говорил о сути". "А суть в том, что эта организация находится в состоянии глубочайшего кризиса. Он буквально исторически инвентаризировал все этапы, которые привели к нынешнему плачевному состоянию ОБСЕ", - заключила Захарова.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны договориться о назначениях на несколько ключевых постов организации, включая пост генерального секретаря. Сейчас эту должность занимает Хельга Шмид, чей мандат истекает в воскресенье, 3 декабря. Ранее Лавров и его австрийский коллега Александер Шалленберг встретились на полях встречи ОБСЕ в Скопье по просьбе самой организации. По данным австрийских СМИ, они обсудили вопрос назначений на руководящие посты в организации.