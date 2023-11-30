Постпредство РФ заявило, что санкции мешают достижению целей устойчивого развития ООН

В дипмиссии отметили, что эти меры "являются нелегитимными и противоправными"

ВЕНА, 30 ноября. /ТАСС/. Односторонние принудительные меры, принимаемые некоторыми странами, подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития ООН. Об этом говорится в совместном заявлении Белоруссии, Китая, Кубы, Ирана, КНДР, Никарагуа, Палестины, России, Сирии и Венесуэлы.

"Естественно, такая ситуация вызвана не только недостаточным сотрудничеством, но и воздействием принудительных мер, применяемых некоторыми государствами и региональными организациями без разрешения или помимо разрешения соответствующего органа ООН, а также реализацией таких мер со стороны бизнеса, даже если от него этого не требуют", - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ при ООН в Вене.

Эти меры "являются нелегитимными и противоправными и все чаще используются определенными государствами в качестве инструмента для достижения превосходства над другими в международных делах".

"Такие действия противоречат принципу сотрудничества, лежащему в основе деятельности ООН, экономическим интересам большинства стран, создают препятствия для полноценной реализации права на развитие", - отмечается в документе.