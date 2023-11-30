Лавров назвал пути выхода ОБСЕ из кризиса

По словам главы МИД РФ, для этого необходимо восстановить равноправный диалог участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса и четко следовать правилам процедуры

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета министра иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) во время встречи с главой МИД Северной Македонии, действующим председателем организации Буяром Османи и главой МИД Мальты, будущим председателем Яном Боргом указал на необходимость восстановления равноправного диалога стран - участниц ОБСЕ для выхода объединения из кризиса.

"Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчеркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам беседы.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны договориться о назначениях на ряд ключевых постов, включая пост генерального секретаря. Сейчас эту должность занимает Хельга Шмид, чей мандат истекает в воскресенье, 3 декабря. Македонское председательство сообщило также, что в понедельник был достигнут консенсус о председательстве Мальты в ОБСЕ в 2024 году, его предстоит формализовать.