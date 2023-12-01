1 декабря, 10:10

Патрушев в Ярославле провел встречу с полпредом президента в ЦФО и главой региона

В частности, обсуждались вопросы поддержки участников СВО и членов их семей

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время поездки в Ярославль провел рабочую встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым и губернатором области Михаилом Евраевым.

"Рассмотрены вопросы улучшения социально-экономической ситуации в области, обеспечения безопасности жизни и деятельности населения, а также поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России. 

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