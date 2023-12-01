Медведев заявил, что "Единая Россия" пользуется уважением и доверием в обществе

Председатель партии отметил, что она участвует в разных проектах, от которых зависит благополучие и безопасность граждан

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" является ведущей политической силой в РФ, пользуется уважением и доверием в обществе. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе приема граждан, приуроченного к 22-летию партии.

"Партия является ведущей политической силой нашей страны, авторитетной политической силой, пользуется уважением, что неплохо, доверием, что особенно важно в обществе, стремится к достижению целей, которые поставлены главой государства, стараясь вносить свой вклад в развитие страны", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" участвует в разных проектах, от которых зависит благополучие и безопасность граждан. "Главная задача партии как политической силы - реализация ее народной программы, она была сформирована в соответствии с запросами людей, является главным партийным документом, самое важное в нынешней жизни - периодически обновляется сообразно тем изменениям, которые происходят", - сказал председатель партии.

Он отметил, что партийцы уделяют особое внимание работе в новых регионах России и поддержке участников специальной военной операции. "Это приоритетные направления для всех партийных структур, от первичек наших до парламентской фракции в Государственной думе и генерального совета", - добавил Медведев.

Он напомнил, что с 1 декабря стартует декада приемов граждан, они пройдут на всех площадках, "где партия активна", принимать людей будут губернаторы, депутаты Госдумы, сенаторы, представители министерств и ведомств.

"Как это обычно и бывает, за частными случаями могут быть и общие проблемы. Проблемы, которые требуют уже общегосударственного решения. Нужно сосредоточиться на анализе, на системном решении вопросов, которые касаются многих людей в нашей стране", - отметил председатель партии, призвав подключиться к этой работе фракции ЕР в Госдуме, в региональных заксобраниях и сенаторов - членов партии.