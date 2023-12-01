Эксперты: обновленная ОБСЕ может помочь предотвратить "горячую войну" РФ и НАТО

Замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов выразил убежденность, что необходимость качественного изменения имеющейся структуры организации назрела уже сейчас

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обновленная Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может разрядить конфронтацию между Россией и НАТО и предотвратить "горячую войну", однако возможность такой ее качественной трансформации под вопросом, считают эксперты дискуссии международного клуба "Валдай", посвященной итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

Комментируя двухдневную работу СМИД, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов выразил убежденность, что необходимость качественного изменения имеющейся структуры ОБСЕ назрела уже сейчас. В рамках этой трансформации, по его мнению, необходимо подвергнуть серьезной ревизии главные официальные документы ОБСЕ, поскольку некоторые из них содержат "опасные формулировки", создающие политическую основу для "натоизации европейской безопасности".

"Чтобы предотвратить "горячую войну" между Россией и НАТО после горячей фазы украинского конфликта новый режим контроля над вооружениями в Европе обычных вооружений должен быть [выработан], - подчеркнул эксперт. - Обновленная ОБСЕ может сыграть здесь полезную роль".

Шансы на спасение

Директор по научной работе фонда развития и поддержки "Валдая", политолог Федор Лукьянов также отметил устаревший характер имеющейся системы европейской безопасности, но отметил, что в будущем ОБСЕ "никуда не денется", так как хорошо отлаженные бюрократические структуры с традицией прочны, поскольку создавались солидно и на века. "Они переживают свое время, они переживают свою задачу, и очень трудно их денонсировать и ликвидировать", - подчеркнул аналитик.

В этой связи, по оценке эксперта, наиболее рациональной позицией российской стороны стало бы понимание, что "рвать с этим не надо", но и "точно не надо слишком много сил тратить на ОБСЕ и вообще на работу с сегодняшней композицией в Европе". "Я думаю, что сейчас наступает момент, по мере изменения общей конъюнктуры на поле боя, когда западные страны будут проявлять гораздо больший интерес к тому, чтобы Россия там (в ОБСЕ - прим. ТАСС) присутствовала", - резюмировал он.

По следам встреч в Скопье

В преддверии визита в Скопье глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения" заявил, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, который пытается использовать ее в своих интересах, но "шансы невелики". При этом по итогам проходивших с 30 ноября по 1 декабря встреч на полях заседания СМИД стран - участниц организации он отметил, что "шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ".

По словам главы российского дипведомства, "самое главное ощущение" после заседания СМИД - это безразличие в отношении итогов этой встречи. "Организация себя уже превратила в нечто, что у меня уже вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет", - заявил Лавров в Скопье.