Турчак заявил, что число сторонников "Единой России" превышает 30 млн

Секретарь генсовета партии отметил, что политическая сила примет самое активное участие в избирательной кампании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Число сторонников партии "Единая Россия" в настоящее время превышает 30 млн человек. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на конференции Санкт-петербургского регионального отделения.

"Наш главный политический инструмент - это мобилизация, мобилизационная база сторонников, которых на сегодняшний день насчитывается более 30 млн человек. Наша задача - сделать так, чтобы наши сторонники в дни голосования оставили свой голос не под подушкой где-то, на даче, еще где-то, а пришли на избирательные участки и отдали свои голоса", - сказал Турчак.

Говоря о предстоящих президентских выборах, Турчак отметил, что "Единая Россия", безусловно, примет самое активное участие в избирательной кампании". "Будучи партией президента, партией народного большинства, мы должны оказать всю возможную поддержку для победы нашего с вами основателя и нашего с вами лидера", - подчеркнул он.

В качестве задач, которые стоят перед партией на выборах главы государства, Турчак назвал обеспечение высокой явки, высокого уровня поддержки кандидата партии и полной легитимности выборов. "Инструменты здесь, я думаю, что для всех понятны, мы с вами прошли не одну избирательную кампанию: это максимальное количество встреч с избирателями, качественная агитация и разъяснение важности голоса каждого избирателя", - сказал он.

Турчак также отметил важность роли первичных отделений партии. "Я предлагаю следующий год и в Санкт-Петербурге, и в целом по стране внутри партии объявить годом наших первичных отделений. Именно они находятся в ближайшем контакте с жителями, погружены в местную специфику, знают, что реально волнует людей. И я просил бы руководство регионального отделения, президиум, региональный исполком оказывать им всестороннюю поддержку и работать с ними в тесном контакте", - обратился он к участникам конференции. Кроме того, Турчак призвал партийцев активизировать работу с избирателями по сети интернет.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. "Единая Россия" проведет свой съезд 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.