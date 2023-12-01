В постпредстве РФ указали на игнорирование международными структурами русофобии в Европе

Как заявил заместитель постоянного представителя России при штаб-квартире ООН в Женеве Александр Летошнев, особенно это видно на примере стран Прибалтики, Польши и Украины

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международные структуры демонстративно игнорируют проявления дискриминации национальных меньшинств и русофобию в Европе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при штаб-квартире ООН в Женеве Александр Летошнев.

"Положения Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, <...> игнорируются рядом европейских государств. Особенно это видно на примере стран Прибалтики, Польши и Украины, где представители нетитульных национальностей подвергаются дискриминации, сталкиваются с проявлениями нетерпимости и ксенофобии", - отметил Летошнев, выступая в ходе виртуального круглого стола по теме "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах".

В последние годы в этих странах "обострилась русофобия, нетерпимость к русским и собственному русскоязычному населению", продолжил дипломат. "Ускоренными темпами уничтожаются "русские" школы, из образовательной программы вымарывается русский язык, - сказал он. - Принудительно закрываются российские СМИ и те информационные ресурсы, которые ведут вещание на русском языке". Летошнев обратил внимание на активизировавшийся снос памятников советским воинам - освободителям Европы от нацизма. В Латвии парламентарии "намерены уничтожить советское мемориальное наследие уже к середине следующего года", заметил он.

Заместитель главы российской дипмиссии назвал "постыдным для современного мира" явление безгражданства в Латвии и Эстонии. В этих странах неграждане лишены основных прав и свобод, сказал он.

"К глубокому сожалению, эти вопиющие проблемы демонстративно игнорируются международными структурами, которые предпочитают не привлекать внимание к проявлениям русофобии", - констатировал дипломат. Он назвал лицемерной позицию стран так называемой старой демократии, которые "заметают под ковер" и отнекиваются от "процветающей в соседних государствах и у них самих дискриминации".

Круглый стол состоялся на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств. Летошнев выразил признательность организаторам круглого стола - Группе информации по преступлениям против личности и Общественному проекту Verum.

В новость внесена правка (19:05 мск) - передается с уточнением названия круглого стола во втором предложении второго абзаца, верно - "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах".