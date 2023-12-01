В Госсовете Ливии сформировали контактную группу для развития сотрудничества с РФ

Посол России в республике Айдар Аганин назвал успешным визит главы Высшего государственного совета Мухаммеда Такалы в Москву

КАИР, 1 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Высший государственный совет (ВГС) Ливии сформировал контактную группу для развития отношений с Россией на парламентском уровне. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Ливии Айдар Аганин, комментируя итоги визита главы ВГС Ливии Мухаммеда Такалы в Москву.

"Трехдневный визит председателя Высшего государственного совета Ливии Мухаммеда Такалы в Москву успешный. Встречи были очень плодотворные, полезные, конструктивные. И в первую очередь с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко, которая пригласила эту делегацию в Москву", - рассказал посол. По его словам, "на парламентском уровне достигнуты очень хорошие договоренности, в первую очередь Валентина Матвиенко дала поручение подготовить дорожную карту развития отношений между Россией и Ливией по целому ряду направлений". "В ВГС сформирована контактная группа с российским парламентом, и в Совете Федераций и Госдуме в ответ были сформированы контактные группы российско-ливийского сотрудничества и связей. В дальнейшем работа пойдет в первую очередь по линии этих групп, которые будут докладывать о результатах своему начальству. Это очень серьезный конкретный результат этого визита", - отметил Аганин.

Россия сотрудничает со всей Ливией

Как подчеркнул глава российской дипломатической миссии, "визит показателен тем, что Россия, пригласив главу ВГС, демонстрирует развитие отношений с Ливией в условиях печального для всех раскола страны как с Востоком, так и Западом". "Россия взаимодействует со всей Ливией. Потому что наш интерес и наша позиция в том, чтобы Ливия была единой, стабильной и безопасной", - сказал Аганин. "Конечно, в первую очередь это требует усилий самих ливийцев. Но все российские партнеры, визави, которые разговаривали с ливийской делегацией, подтверждали, что мы готовы всячески этому содействовать", - подчеркнул посол.

Мухаммед Такала прибыл в Москву во главе ливийской делегации 27 ноября. Это был первый его визит в Россию на этом посту. В ходе визита ливийская делегация встретилась с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким, а также спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.