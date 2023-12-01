Посольство РФ в Британии объяснило непереизбрание России в Совет ИМО

В дипмиссии отметили, что причиной этому стала "оголтелая антироссийская кампания" Запада и Украины

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Оголтелая антироссийская кампания, развернутая странами Запада и Украиной, привела к тому, что Россия не была переизбрана в Совет Международной морской организации (ИМО). Об этом говорится в комментарии, направленном ТАСС российским посольством в Великобритании, сотрудники которого подчеркнули, что РФ продолжит играть значимую роль в составе ИМО, в том числе в качестве наблюдателя в ее Cовете.

Выборы в Совет организации на 2024-2025 годы прошли сегодня в ее лондонской штаб-квартире. В них приняли участие более 160 государств - членов ИМО, начавшей работать в 1958 году в качестве специализированного учреждения ООН. В состав Совета на два года избираются 40 членов ИМО. СССР, а впоследствии Россия являлись бессменными членами Совета организации с момента ее создания.

"Выборы стали кульминацией оголтелой и политизированной антироссийской кампании, развернутой странами Запада и Украиной на площадке ИМО, - указывают в посольстве. - В своих нечистоплотных происках наши оппоненты начисто пренебрегли техническим характером организации, деятельность которой в соответствии с мандатом подчинена задачам по разработке международных конвенций, мер обязательного и рекомендательного характера в области морского судоходства, безопасности на море и защиты морской среды. С самого начала избирательного цикла западные страны и их киевские протеже задались единственной целью - любой ценой не допустить переизбрания нашей страны в Совет".

Российские дипломаты выразили признательность партнерам Москвы, которые отдали свои голоса за РФ, решив противостоять "неоколониальным замашкам евро-атлантических союзников во главе с Вашингтоном и Брюсселем".

"В соответствии с уставными документами Совету принадлежит административно-техническая роль. Основная работа по выработке международных требований и рекомендаций для морского судоходства ведется в профильных органах ИМО. Таким образом, непереизбрание в Совет на следующий двухлетний период стало для Запада пирровой победой и не нанесло практического урона нашему участию в деятельности ИМО, - отметили в посольстве. - Россия совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками и впредь намерена играть значимую роль на площадке Международной морской организации, в том числе в ее Совете в качестве наблюдателя".

Сотрудники посольства подчеркнули, что усилия по противодействию линии западных стран на политизацию работы организации, а также по "возвращению ИМО к ее исконному сугубо техническому мандату" будут продолжены.