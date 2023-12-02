Посольство: стремление США нарушить связи РФ и стран Латинской Америки бесперспективно

Как подчеркнули дипломаты, "деструктивные действия Вашингтона по всему миру, в том числе в Латинской Америке, подтверждают, что этот печально известный анахронизм внешней политики США отнюдь не канул в лету"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро".

"Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки", - подчеркнули в российском посольстве. "В отличие от США, Российская Федерация не предлагает "дружить против кого-то", а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. А администрации следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро", - указывается в комментарии, распространенном пресс-службой диппредставительства.

Как подчеркнули российские дипломаты, "деструктивные действия Вашингтона по всему миру, в том числе в Латинской Америке, подтверждают, что этот печально известный анахронизм внешней политики США отнюдь не канул в лету". "Подходы администрации к выстраиванию диалога с континентом по сути сводятся к нахрапистому продвижению пресловутого "миропорядка, основанного на правилах", насаждению чуждых ценностей и идеалов", - отметили в посольстве РФ.

"Здесь по инерции продолжают рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор", - отметили в посольстве РФ. "Очевидно, что неоколониальная политика Соединенных Штатов никуда не делась за два столетия. Лишь приобрела новые формы. Ее яркое олицетворение - попытки "выкрутить руки" региональным партнерам при определении внешней политики, откровенный шантаж за "непослушание" и отстаивание суверенного курса развития", - отмечается в комментарии.

"Доктрина Монро" была сформулирована в 1823 году президентом США Джеймсом Монро. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что замыслы США "придать доктрине Монро глобальную проекцию" крайне опасны. По его словам, попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" стали новым опасным проявлением натовского экспансионизма.