Аксенов ответил на слова Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины

Глава республики назвал слова украинского президента "враньем и ложью"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обвинил во лжи президента Украины Владимира Зеленского за фразу о Крыме, якобы ждущем возвращения в состав Украины. Соответствующее заявление Аксенов сделал на радио "Спутник в Крыму".

"Не хочу этого фрика даже комментировать. Он летом рассказывал, как тут будет, и его сподвижники рассказывали, как будут в Крыму наводить порядки. Ничего нет и не будет, и крымчан всех прошу успокоиться. <...> Крым ждет, когда привезут пленного Зеленского сюда и будут возить. <...> Это [слова Зеленского] все популизм, никого не слушайте, вранье, ложь", - сказал Аксенов.

Глава региона добавил, что Крым полностью защищен на случай наступления Вооруженных сил Украины.

О том, что Крым "очень ждет возвращения в состав Украины", Зеленский сказал, общаясь со студентами в Николаеве.