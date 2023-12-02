2 декабря, 11:45,
обновлено 2 декабря, 11:53

Медведев посоветовал обвиняющим РФ в агрессии вспомнить концепцию упреждающей самозащиты

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал вспомнить концепцию упреждающей самозащиты всем, кто обвиняет Россию в агрессии против Украины. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте" в публикации, посвященной 200-летию доктрины Монро.

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"В феврале 2022 года мы вышли за искусственно очерченные для нас различными доктринами бессмысленные заградительные линии, обратившись к сформулированному в статье 51 Устава ООН инструментарию - праву на самооборону. Всем несогласным с законностью использования нами в порядке толкования превентивных мер, предпринятых нашей страной в отношении Украины, советую вспомнить зародившуюся в первой половине XIX века англосаксонскую концепцию упреждающей самозащиты", - написал политик. 

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