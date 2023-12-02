Медведев: РФ будет ассиметрично отвечать на попытки вмешательства в ее внутренние дела

Замглавы Совбеза РФ сообщил, что в России намерены отвечать "всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или в случае необходимости - асимметрично"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что на вмешательство во внутренние дела РФ будет отвечать прямо пропорционально агрессии, а если потребуется - ассиметрично. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте" в публикации, посвященной двухсотлетию доктрины Монро.

"На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или в случае необходимости - асимметрично", - написал политик.

Медведев признал, что "США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете". "Хотя их возможности совсем небезграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков", - добавил он.