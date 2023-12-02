Захарова заявила, что США допускают шествия нацистов прямо перед Белым домом

Официальный представитель МИД РФ указала, что организаторами марша ультраправых группировок являются последователи и соучастники киевского режима

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты отмечают рост антисемитских настроений у себя в стране, но при этом сами допускают марши сторонников нацизма непосредственно перед Белым домом. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на марш ультраправых группировок с нацистскими символиками на фоне Белого дома. Захарова указала, что его организаторами являются последователи и соучастники киевского режима - сторонник экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Роман Кашпур и активистка Наталья Шапоринская.

"В то время как в Америке сетуют на тему роста антисемитских настроений в последнее время, о чем я, кстати, рассказывала на брифинге, фактически на лужайке перед Белым домом скандируют свои нацистские лозунги представители структуры, известной самым махровым антисемитизмом, юдофобией и прочими видами расовой нетерпимости и ненависти на национальной почве", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала, что идеология нацизма "расцвела пышным цветом при поддержке и благословении американских же органов государственной власти".