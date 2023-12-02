Медведев заявил, что работа на юридическом поприще в 90-е годы была исключительно сложной

Зампред Совбеза РФ напомнил, что новые нормы "только создавались, была масса лоббизма, всякого рода желания протолкнуть какие-то собственные амбициозные бессмысленные проекты"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Работа на юридическом поприще в 90-е годы была исключительно сложной на фоне необходимости создания новых норм и попыток пролоббировать бессмысленные проекты. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на церемонии вручения премии "Юрист года - 2023".

"На самом деле мы все помним, кто трудился в тот период, что работа на юридическом поприще в 90-е годы была исключительно сложной, потому что создавался костяк, фундамент нового законодательства", - сказал он, заметив, что "старые нормы оказались отринуты, где-то справедливо, где-то не очень справедливо".

Медведев напомнил, что новые нормы "только создавались, была масса лоббизма, всякого рода желания протолкнуть какие-то собственные амбициозные бессмысленные проекты, и так далее, и так далее".

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года. Высшей юридической премией РФ является премия "Юрист года", учрежденная указом президента от 8 октября 2009 года. Она присуждается ежегодно Ассоциацией юристов России за заслуги в "формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан". Всего с 2009 года премии во всех номинациях были удостоены более 80 человек. Ее первым лауреатом стал один из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ доктор юридических наук Сергей Алексеев.