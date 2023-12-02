"Единая Россия" насчитывает более 6,5 тыс. членов в Херсонской области

В регионе открыли 14 отделений партии

ГЕНИЧЕСК, 2 декабря. /ТАСС/. Структура партии "Единая Россия" в Херсонской области состоит из 14 местных отделений, в нее вошли более 6,5 тыс. жителей региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе херсонского регионального отделения партии со ссылкой на губернатора Херсонской области, члена президиума регионального политического совета регионального отделения партии Владимира Сальдо.

"Сегодня партия ["Единая Россия"] в Херсонской области - это 14 местных отделений, более 6,5 тыс. членов партии и сторонников, порядка 200 депутатов всех уровней", - приводятся в сообщении слова Сальдо.

Партия в Херсонской области приняла и распределила с марта 2022 года около 7,5 тыс. тонн различных гуманитарных грузов. Продуктовую помощь получили более 200 тыс. человек, в том числе жители 130 сел. Также 7,2 тыс. жителей региона при содействии партии получили жилищные сертификаты, а единовременные выплаты и различные пособия - еще 9,8 тыс. человек.

В пресс-службе отметили реализацию положений народной программы, которая составлена на основе более 15 тыс. предложений. "Это просьбы о ремонте дорог, социальных объектов, МФЦ, объектов коммунальной инфраструктуры. До конца года в области будет отремонтировано почти 300 км федеральных и региональных дорог", - приводятся в сообщении слова сенатора, секретаря Херсонского регионального отделения партии Игоря Кастюкевича.