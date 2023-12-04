Путин примет верительные грамоты у 21 нового посла

Среди них, в частности, будут послы Австралии Джон Гиринг, Германии Александер Ламбсдорф, Великобритании Найджел Кейси

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, в том числе из недружественных стран.

Среди них, в частности, будут послы Австралии Джон Гиринг, Германии Александер Ламбсдорф, Греции Екатерини Ксагорари, Великобритании Найджел Кейси, Люксембурга Томас Райзен, Швеции Карин Улофсдоттер. Также верительные грамоты президенту вручат дипломаты из Южной Кореи Ли До Хун, Словении Дарья Бавдаж-Курет и Сингапура Марк Нео.

Также в церемонии вручения верительных грамот примут участие послы из стран СНГ - Казахстана Даурен Абаев и Туркменистана Эсен Айдогдыев, и представители из еще 10 государств. Это дипломаты из Африки (Бурунди, Эфиопия, Мали, Гамбия, Алжир, Мавритания), Ближнего Востока (Пакистан, Кувейт, Турция) и посол Доминиканы.

О церемонии

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На такие церемонии приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ за последнее время. Традиционно в ходе таких мероприятий президент РФ выступает перед иностранными дипломатами и дает свою оценку основным тенденциям в международных делах и двусторонним отношениям с конкретными государствами.

В предыдущий раз Путин принимал верительные грамоты у 17 дипломатов в апреле этого года, в числе которых были посол США Линн Трейси и Евросоюза Ролан Галараг. Перед началом церемонии президент России выступил с достаточно объемной речью. Он в частности подчеркнул, что Россия "открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается ни от кого изолироваться".