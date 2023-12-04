Лавров заявил о динамичной работе межправкомиссии России и Туркмении

По словам главы МИД РФ, ведется подготовка к ее очередному заседанию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству России и Туркмении работает динамично, ведется подготовка к ее очередному заседанию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым.

"Рад вас приветствовать по очередному многостороннему поводу. Завтра будем проводить встречу министров иностранных дел каспийских государств. Сегодня - хорошая возможность посмотреть, как продвигаются наши двусторонние процессы в соответствии с решениями президентов России и Туркменистана, - говорится в опубликованном на сайте дипведомства РФ вступительном слове Лаврова. - Высоко ценим наше стратегическое партнерство. Межправительственная комиссии по экономическому сотрудничеству работает динамично, ведется подготовка к ее очередному заседанию. К нему будет приурочен бизнес-форум. Это тоже полезно".

Глава МИД РФ также указал на хорошую возможность поговорить о взаимодействии на международных площадках. "Таких [площадок], где мы взаимодействуем, много. Наши позиции близки и в целом ряде случаев совпадают. Это ООН, каспийская "пятерка", другие форматы, в том числе движение друзей нейтралитета, продвигаемое Ашхабадом. 11 декабря у вас очередное заседание Группы друзей нейтралитета. Мы там обязательно будем достойно представлены", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Москва настроена на всемерное взаимодействие в сфере реализации культурных и образовательных проектов. "Выделю один из наших флагманских проектов - создание Российско-туркменистанского университета и строительство нового здания Государственного русского драматического театра. Идет работа по сооружению дополнительного корпуса для школы имени А. С. Пушкина, - добавил он. - Искренне признательны туркменским друзьям за такое внимание именно к этой области, к обменам в сфере культуры, образования. Ваш интерес к русскому языку воспринимается нами позитивно".

Как ранее сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 5 декабря в Москве под председательством Лаврова запланирована встреча министров иностранных дел прикаспийских государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении.