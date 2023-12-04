Посол РФ назвал беспрецедентными вызовы для дипломатов России в ФРГ

По словам Сергея Нечаева, обстановка сейчас хуже сложнейших периодов холодной войны

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Вызовы для работы дипломатов РФ в ФРГ беспрецедентны, обстановка сейчас хуже сложнейших периодов холодной войны. Такое мнение выразил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью русскоязычному журналу Berliner Telegraph.

"Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности", - отметил глава диппредставительства.

Он также указал, что в настоящее время на смену реальной дипломатии все чаще приходит "дипломатия мегафонная", когда вопросы, требующие взвешенного и выверенного анализа, "становятся предметом некомпетентных публичных обсуждений, недостоверных вбросов в СМИ, используются политиками в конъюнктурных целях". При этом многие давние партнеры в Германии опасаются открыто общаться с посольством из-за возможных репрессий. "Даже посещение приема в посольстве может стать причиной нападок в СМИ и увольнения с работы", - посетовал посол.

Кроме того, на современном этапе "значительно возросли угрозы в сфере безопасности, включая акты вандализма против российских загранучреждений". При этом немецкая полиция в целом профессионально выполняет свои обязанности, отметил Нечаев.

Восстановление хозяйственных связей

Нечаев отметил, что германский бизнес хочет восстановления хозяйственных связей с Россией, а рядовые немцы выступают за нормализацию двусторонних отношений. "Мы открыты для диалога [с германской стороной], никогда от него не отказывались, - заявил он. - Видим запрос со стороны германского бизнеса на восстановление хозяйственных связей, запрос рядовых граждан на нормализацию двусторонних отношений".

Он также указал, что у России в Германии "по-прежнему много друзей". Это объясняется, по мнению посла, тем, что РФ "не делала Германии ничего плохого". К числу положительного опыта двустороннего взаимодействия он отнес "освобождение от нацизма, послевоенное примирение народов наших стран, <...> братские отношения с ГДР, развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей с ФРГ, объединение Германии, добровольный вывод советских войск, неоспоримые конкурентные преимущества германской экономики от надежных поставок дешевых российских энергоносителей, многоплановые контакты в сфере культуры и науки, широкий межрегиональный и межобщественный диалог".

"Все это этапы большого совместного пути, который нынешние западные элиты пытаются стереть из памяти людей, в том числе за счет распространения оголтелой русофобии в СМИ. Но сделать это не так просто", - заключил Нечаев.