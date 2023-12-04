МИД РФ сообщил, что Россия ведет переговоры с несколькими странами о безвизовом режиме

По словам замглавы ведомства Евгения Иванова, с одними из государств переговорный процесс находится на более продвинутой стадии, с другими - на менее

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с несколькими странами, с одними из них переговорный процесс находится на более продвинутой стадии, с другими - на менее. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов журналистам.

"Идут у нас переговоры с рядом стран, но подробности я бы сейчас не хотел освещать, потому что эти переговоры в процессе: с кем-то в более продвинутой стадии, с кем-то в менее. Поэтому будем информировать по итогам, когда будет какой-то результат", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.