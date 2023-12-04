МИД РФ: заокеанские кураторы в угоду геополитике направляют Украину к саморазрушению

Как заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, главная цель Киева заключается в том, чтобы оставаться источником "постоянной, в том числе военной, напряженности"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заокеанские кураторы в угоду своим геополитическим позициям направляют Украину на путь саморазрушения. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев на международной научно-практической конференции в ТАСС "Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветви".

"Именно из-за услужливой готовности нынешних украинских властей отрицать все, что связано с Россией, и в ущерб интересам своего собственного народа уничтожать историческую память и память о подлинном, а не вымышленном прошлом своей страны, заокеанские кураторы закрывают глаза на ее неонацискую сущность и в угоду своим геополитическим позициям направляют Украину на путь саморазрушения", - указал он.

Лукьянцев добавил, что главная цель Киева сейчас заключается в том, чтобы оставаться источником "постоянной, в том числе военной, напряженности" в непосредственной близости от российской территории, "невзирая на угрозу разрушения собственной государственности".

Также уполномоченный МИД РФ отметил, что Украина заняла "четкую пронацистскую позицию". "Вполне логично, что в рамках установки на тотальное оправдание преступлений коллаборационистов Украина с 2014 года постоянно голосует против ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - пояснил Лукьянцев.