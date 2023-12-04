Посол РФ: внешнеполитическая координация с Казахстаном достигла беспрецедентного уровня

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр отметил, что на базе договора о добрососедстве и союзничестве сформирована и успешно функционирует эффективная модель межгосударственных отношений, отвечающих интересам двух стран

АСТАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Координация между Россией и Казахстаном по вопросам внешней политики достигла беспрецедентного уровня. Об этом заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин на торжественном приеме в диппредставительстве по случаю Дня народного единства и 10-летия договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

"За минувшее десятилетие наши страны проделали большую работу по углублению союзнических отношений, интеграционных связей, по приданию им многоуровневого всеобъемлющего характера. Значительно расширена двусторонняя договорная основа, создан и успешно функционирует Евразийский экономический союз, укрепляется режим коллективной безопасности в рамках ОДКБ. До беспрецедентно высокого уровня доведена внешнеполитическая координация, в том числе в рамках ключевых региональных и глобальных многосторонних форумов и организаций", - сказал посол. По его словам, Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и сегодня остается одним из основополагающих элементов правовой базы межгосударственного взаимодействия.

В свою очередь присутствовавший на мероприятии первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр отметил, что на базе договора сформирована и успешно функционирует эффективная модель межгосударственных отношений, отвечающих интересам двух стран и народов. "Договор сохраняет свою актуальность и позволяет активно развивать кооперацию во всех сферах жизнедеятельности двух стран, а также в рамках региональных и международных организаций. За прошедшие годы нашим странам удалось выстроить внушительную архитектуру межгосударственных отношений, в основе которой лежат более 300 договоров и соглашений. Успешно функционирует широкий спектр механизмов двустороннего сотрудничества практически во всех областях", - подчеркнул он.

Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке был подписан 11 ноября 2013 года президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым по итогам юбилейного десятого Форума регионов двух стран в Екатеринбурге. Документ закрепляет принципы долгосрочного стратегического партнерства между Россией и Казахстаном.