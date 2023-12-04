Эксперт: избирательное партнерство США с КНР провалится, как это было в отношениях с РФ

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил, что Вашингтон блокирует доступ Пекина к высоким технологиям

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Намерение США выстраивать сотрудничество с Китаем на выгодных только Вашингтону направлениях обречено на провал, эту ошибку американцы уже допустили в отношении России. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов на XIV Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это американское избирательное партнерство, которое можно сравнить метафорически с выковыриванием изюма из булки, привело к очень серьезному кризису в двусторонних отношениях с РФ. И удивительным образом США сейчас пытаются предложить Китаю ту же самую стратегию", - отметил эксперт. Он добавил, что эта схема "провалится столь же позорно, как она провалилась на российском направлении".

По словам Ломанова, в отношениях с КНР Соединенный Штаты инициативно проявляют интерес к взаимодействию по вопросам изменения климата, борьбы с наркотиками и терроризмом. Однако одновременно с этим Вашингтон блокирует доступ Пекина к высоким технологиям.

Конфронтация в Азии

"Многое из того, что сейчас происходит в (сфере безопасности - прим. ТАСС) Азии, движимо исключительно конфронтационными мотивами, - продолжил Ломанов. - Америке нужны союзники для противостояния Китаю, который находится в Азии. Естественно, чем больше у США союзников в регионе, тем увереннее и спокойнее они будут чувствовать себя".

В этом контексте эксперт пояснил, что борьба технологических стандартов и инновационных приоритетов в Азии будет лишь нарастать. В то же время он выразил уверенность, что конфронтация между США и Китаем "не является предрешенным сценарием".

Как указал аналитик, Пекин демонстративно отказывается вступать в противостояние, навязываемое Вашингтоном. "Это оставляет достаточно большой зазор для того, чтобы диалог не был прерван, для того, чтобы оставить больше пространства для малых и средних стран, которые просто отчаянно не желают становиться на чью-либо сторону вот в этой набирающей силу конфронтации", - заключил Ломанов.