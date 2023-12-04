В кабмине заявили о принятии всех подзаконных актов за последние два года без просрочек

Число просрочек также сокращается от года к году, что свидетельствует о повышении качества подготовки законов, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Нормативно-правовые акты, необходимые для исполнения федеральных законов, принимаются с 2022 года без просрочек. При этом их число сокращается от года к году, что свидетельствует о повышении качества подготовки законов, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Речь идет о своевременности нормативно-правовых актов, которые мы должны выпускать в рамках реализации федеральных законов. <…> Мы сильно последние несколько лет уделили большое внимание этому вопросу, аккуратно скажу, что навели порядок. Если брать с 2021 года на текущую дату, то больше 5 тыс. нормативно-правовых актов было выпущено в рамках реализации федеральных законов. Начиная с 2022 года у нас нет просрочек по срокам", - сказал он на ежегодном совещании председателя Совфеда со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Вице-премьер отметил, что за 11 месяцев 2023 года более 1,3 тыс. нормативных актов принято в рамках реализации федеральных законов. "Но в 2021 году их было 1,9 тыс. <…> Чем меньше нормативно-правовых актов в рамках реализации федеральных законов выпускается, тем качественнее федеральный закон, и тем больше норм и правил отражено в федеральных законах. Поэтому в этом плане снижение [числа] нормативно-правовых актов - это достаточно неплохой тренд с точки зрения нашей совместной работы", - пояснил вице-премьер.

С 2020 года на площадке аппарата правительства запущена информационная система мониторинга ключевых задач, куда включен отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам. В 2024 году совершенствование данной модели управления продолжится. В частности, в информационной системе мониторинга ключевых задач правительства появится новая функция, которая позволит прогнозировать и предотвращать риски несоблюдения сроков.