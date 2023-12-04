МИД РФ приветствует итоги выборов на Мадагаскаре

Россия готова продолжать сотрудничество

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская сторона с удовлетворением восприняла успешное проведение выборов на Мадагаскаре, готова наращивать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве с удовлетворением восприняли успешное проведение выборов в Республике Мадагаскар и подтверждают готовность к продолжению активной совместной работы с руководством этой страны по дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мадагаскарских связей, наращиванию взаимовыгодного плодотворного сотрудничества в различных областях", - указали в министерстве, комментируя итоги президентской кампании.

16 ноября на Мадагаскаре состоялись президентские выборы. 1 декабря Высокий конституционный суд Мадагаскара утвердил окончательные результаты голосования. Победу уже в первом туре одержал находящийся в отставке в соответствии с конституцией страны президент Андри Радзуэлина, набравший 58,96% голосов избирателей. Его ближайшие соперники - депутат Национального Собрания Ситени Рандрианасолониаико и бывший глава государства Марк Равалуманана - получили соответственно 14,39% и 12,09% голосов. Явка избирателей составила 46,35%. По оценкам местных и зарубежных наблюдателей, голосование прошло в спокойной обстановке, серьезных нарушений не отмечено.