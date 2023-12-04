Путин отметил динамичное развитие торговых отношений России и Пакистана

Российский лидер напомнил, что Исламабад и Москва поддерживают партнерское взаимодействие по линии Шанхайской организации сотрудничества

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Торговые взаимоотношения России и Пакистана развиваются динамично, страны поддерживают взаимовыгодное сотрудничество по многим отраслям экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Динамично развивается взаимная торговля, поддерживается взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду отраслей экономики, включая энергетику и сельское хозяйство", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

Кроме того, подчеркнул президент, Исламабад и Москва поддерживают партнерское взаимодействие по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в рамках механизмов содействия афганскому урегулированию, таких как московский формат консультаций и региональная "четверка", включающая в себя Россию, Иран, Пакистан и Китай.

Путин напомнил, что в нынешнем году РФ и Пакистан отметили 75-летие установления дипломатических отношений, и эти отношения, по словам российского лидера, носят "по-настоящему дружественный характер".