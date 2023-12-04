Путин заявил, что отношения РФ и Кувейта развиваются в конструктивном ключе

Россия считает приоритетом наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, отметил президент

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Отношения между Россией и Кувейтом развиваются в конструктивном ключе, РФ считает приоритетом наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"В конструктивном ключе развиваются отношения с Государством Кувейт. Мы придаем приоритетное значение наращиванию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заинтересованы в укреплении внешнеполитического взаимодействия, в основе которого традиционная близость позиций по широкому спектру вопросов региональной и международной повестки дня", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что с учетом членства Кувейта в ОПЕК Россия продолжит координировать с ним позиции по вопросам энергетической политики.