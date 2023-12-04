Постпредство РФ: действия ЮНИТАД позволили избежать наказания тысячам террористов

Заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая добавила, что все необходимые материалы, накопленные ЮНИТАД, должны "без промедления и каких-либо дополнительных условий переданы иракским властям"

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Нежелание Следственной группы по сбору доказательств преступлений "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Ираке (ЮНИТАД) делиться с иракскими властями информацией привела к тому, что тысячи террористов не понесли заслуженного наказания. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая, выступая на заседании на Совета Безопасности.

"Отрадно, что хотя бы на седьмой год своей работы группа наконец поделилась с иракскими властями некоторыми собранными материалами <...>. Удивлены, что Ираку передана только мизерная часть того, что удалось аккумулировать группе", - сказала она, отметив, что нерешительность в вопросе передаче Багдаду данных привела к тому, что "тысячи террористов так и не понесли заслуженного наказания".

"Убеждены, если следственная группа с самого начала своей деятельности выполняла вверенный ей мандат по <...> поддержке национальных усилий правоохранительных и судебных органов Ирака, снабжая их доказательствами в полном объеме, иракская судебная сегодня уже завершила процесс привлечения террористов к ответственности. Семь лет все-таки очень длительный срок. Хотелось бы напомнить, что Нюрнбергский процесс занял всего 1,5 года", - указала дипломат.

Заболоцкая добавила, что все необходимые материалы, накопленные ЮНИТАД, должны "без промедления и каких-либо дополнительных условий переданы иракским властям".