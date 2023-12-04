Путин выразил надежду, что и политическая, и эпидемическая ситуация в мире станут лучше

Глава государства добавил, что в рабочем порядке для послов всегда доступны и он сам, и его помощник по международным делам Юрий Ушаков, и глава МИД Сергей Лавров

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что рано или поздно в мире настанут лучшие времена - с точки зрения не только политики, но и санитарно-эпидемиологической обстановки.

Завершая церемонию вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, он посетовал, что из-за санитарных соображений сегодня не получится пообщаться подробнее. "Но, надеюсь, у нас настанут лучшие времена. Не только в политике, но и в сфере здравоохранения. И мы сможем это сделать", - поделился надеждой Путин.

Он добавил, что в рабочем порядке для послов всегда доступны и он сам, и его помощник по международным делам Юрий Ушаков, и глава МИД Сергей Лавров.

Президент подчеркнул, что Россия придает большое значение отношениям с каждым из государств, представленных послами. В сегодняшней церемонии участвовали дипломаты от 21 государства, включая Великобританию и Германию.

"В ходе своей дипломатической деятельности вы можете, безусловно, рассчитывать на поддержку с нашей стороны - со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, конечно", - заверил их глава государства.

Путин также выразил надежду на то, что послы будут получать от работы в России и личное удовлетворение. "Вы сможете в буквальном смысле почувствовать, чем живет наша многоконфессиональная держава с такой богатой, разнообразной культурой, ощутить пульс России, приобщиться к ее богатой культуре", - отметил он. В заключение российский лидер поздравил дипломатов с приближающимся Новым годом и Рождеством. "Желаю вам успехов, доброго здоровья, всего наилучшего", - выразил он теплые пожелания.