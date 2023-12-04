Путин заявил, что Россия уважает постоянный нейтралитет Туркмении

Президент отметил, что Москва готова развивать двустороннее сотрудничество с Ашхабадом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москва уважает проводимую Ашхабадом политику постоянного нейтралитета и готова развивать двустороннее сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"Россия с большим уважением относится к политике постоянного нейтралитета Туркменистана, и мы готовы к продолжению плодотворного взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в СНГ, в рамках каспийской "пятерки" и формата "Центральная Азия плюс Россия", - сказал он.

Путин обратил внимание, что многоплановое сотрудничество России с дружественным Туркменистаном активно развивается. "Политические и экономические связи гармонично дополняются широким спектром контактов по линии парламентов, регионов и общественности", - указал российский лидер.

В гуманитарной сфере он особо упомянул создание Российско-туркменского университета, а также строительство в Ашхабаде нового здания Государственного русского драматического театра и дополнительного корпуса совместной общеобразовательной школы имени Пушкина.