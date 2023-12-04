МИД РФ: разделение стран по выдуманным США критериям углубляет недоверие в мире

Это не ведет к сотрудничеству для защиты права на свободу вероисповедания, говорится в комментарии спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Разделение стран по выдуманному США критерию "демократичности" углубляет всеобщее недоверие в мире, не ведет к сотрудничеству для защиты права на свободу вероисповедания. Об этом говорится в комментарии спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

Он обратил внимание на прошедшую в конце ноября в Праге министерскую конференцию Международного альянса религиозной свободы (МАРС). В ней приняли участие более 200 делегатов из 77 стран, "среди которых был ряд высокопоставленных западных государственных деятелей, а также представители некоторых религиозных организаций".

"Стигматизация отдельных государств, разделение их по выдуманному американцами критерию "демократичности" лишь углубляет всеобщее недоверие в мировом сообществе и нисколько не ведет к созидательному сотрудничеству во имя подлинной защиты права на свободу вероисповедания, к улучшению ситуации с правами верующих по всему миру. Такие подходы приводят не к поиску путей разрешения конфликтных ситуаций в религиозной и политической сферах, а лишь добавляют конфронтационное содержание в политику западных государств, что продолжает вести к разделению мира на "своих" и "чужих", - говорится в комментарии.

Он также заявил, что ангажированность конференции не скрывалась. "Представители американской и других западных делегаций традиционно обвиняли все "авторитарные" правительства в "культивировании нетерпимости", "подрыве международно признанных прав человека, демократии и верховенства закона". К числу таких "нарушителей" ожидаемо причислили Россию, Китай, Иран", - говорится в комментарии Аскальдовича.

При этом, по его словам, западные государства умалчивали собственные проблемы в религиозной сфере. "Это и потеря идентичности и авторитета католической и протестантской церквей среди верующих (например, ежегодно сотни тысяч прихожан оставляют эти церкви в Германии, Польше, других бывших "оплотах" католицизма и протестантизма в Европе), и прокатившаяся в этом году волна исламофобии и антисемитизма в США и западноевропейских странах, и потакание проявлениям нетолерантности и ненависти к представителям других религиозных взглядов и убеждений. "Забыли" и об игнорировании прав сторонников традиционных ценностей, которых придерживается большинство в мировом сообществе. Обо всем этом фактически ни слова", - говорится в комментарии.