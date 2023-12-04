Путин наградил орденом Дружбы посла по особым поручениям при МИД Алжира

Смиал Бенамару удостоен этой награды "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы посла по особым поручениям при МИД Алжира Смиала Бенамару. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, посол удостоен этой награды "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность".

Ранее Бенамару занимал должность посла Алжира в Москве и завершил свою миссию в августе. При его службе в июне этого года была подписана Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром.