Путин назвал поддержку бойцов СВО одним из главных вопросов СПЧ

Президент России также сообщил, что в заседании принимают участие члены СПЧ, которые побывали не один раз в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что поддержка участников специальной военной операции - один из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Конечно же, сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается совет - это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев", - сказал глава государства на заседании СПЧ.

Он обратил внимание, что в заседании принимают участие члены СПЧ, которые побывали не один раз в зоне специальной военной операции. "На прошлом заседании вы поднимали проблемы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей. В этом году создан Фонд "Защитники Отечества", который действует в каждом регионе. Надо работать с ним в тесном контакте", - указал Путин.

Президент сказал, что знает о регулярных поездках участников совета в новые регионы, встречах с жителями. "И прошу вас открыто, подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений", - обратился глава государства к участникам заседания.