Постпред РФ указал на возможное нарушение правил МАГАТЭ из-за снарядов с ураном для Киева

Михаил Ульянов отметил, что обедненный уран можно вывести из-под гарантий, но для этого его вначале нужно задекларировать

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. США и Великобритания не задумываются о том, нарушают ли поставки снарядов с обедненным ураном Киеву режим гарантий МАГАТЭ. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США и Великобритания поставляют на Украину снаряды с обедненным ураном. Они и Киев, видимо, не задумывались, как это сочетается с режимом гарантий МАГАТЭ. Между тем, обедненный уран в форме металла, сплава или химического соединения - это "исходный материал" по определению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с агентством и подлежит постановке под гарантии", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обедненный уран можно вывести из-под гарантий, но для этого его вначале нужно задекларировать.

"Агентство должно такую декларацию проверить на предмет ее полноты. В этой связи на ноябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ российская делегация поинтересовалась у секретариата агентства, что сделано на этом направлении. Насколько добросовестно украинская сторона сотрудничает с секретариатом? Вопрос повис в воздухе. Ни секретариат агентства, ни украинские представители ответить на него не смогли", - добавил Ульянов.

В сентябре 2023 года США сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.