Фадеев призвал создать в рамках БРИКС центры в противовес западным НПО

Председатель СПЧ также отметил, что давление на страны осуществляется через неправительственные организации, многие из которых ангажированы и составляют рейтинги демократии и свободы СМИ, на основе которых принимаются политические решения

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Некоммерческие аналитические организации, учрежденные, к примеру, в рамках БРИКС, могли бы стать противовесом ангажированным западным НПО. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече членов совета с президентом Владимиром Путиным.

Фадеев напомнил, что ранее СПЧ провел международную конференцию, участие в которой приняли дипломаты более 50 стран. "Тема прав и свобод человека вызывает огромный интерес. Народы мира не хотят диктата. Они хотят уважения к своей истории, традициям, религии. Мы планируем продолжить эту работу в следующем году, в том числе и в рамках гражданского сопровождения российского председательства в БРИКС", - сказал он.

По словам Фадеева, сегодня давление на страны осуществляется в том числе через неправительственные организации, многие из которых ангажированы и составляют рейтинги демократии и свободы СМИ, на основе которых принимаются политические решения, в том числе о военных интервенциях. "Необходимо создавать противовес - некоммерческие аналитические организации, учрежденные, например, в рамках БРИКС", - предложил глава СПЧ.

"Они проводили бы объективные исследования положения дел с правами человека в разных странах, не выводя за скобки, как это делается на Западе, социальные права, не выстраивая страны по ранжиру, где эталоном является западная система", - резюмировал Фадеев.